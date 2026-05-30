Стало известно, сколько башкирских компаний продают свою продукцию зарубеж

Фото: Радий Хабиров

В 2025 году свою продукцию за рубеж продавали 1 145 компаний из Башкирии, причём большинство из них — 1 017 — малый и средний бизнес. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Он привёл в пример компанию «Медовз», которая сегодня стала крупнейшим экспортёром башкирского мёда. В 2015 году предприятие отправило за границу первую партию — 100 кг. Первая же экспортная поставка в 2026 году уехала в Сербию и составила уже 40,3 тонны — в 400 раз больше, чем 11 лет назад.

Как отметил Хабиров, такому росту помог Центр поддержки экспорта республики. Компании предоставили софинансирование на транспортировку, помогли найти дистрибьюторов, создать сайт на иностранном языке, выйти на международные маркетплейсы. Команда предприятия также прошла бесплатное обучение по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.