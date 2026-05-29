Очаг опасного заболевания выявили в Башкирии: там ввели карантин

В башкирском поселке Приютово Белебеевского района объявили карантин по бешенству. Соответствующий указ главы республики Радий Хабиров был опубликован на официальном правовом портале 29 мая.

Очаг инфекции обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Нефтяников. Неблагополучным пунктом признали всю территорию населенного пункта.

На период карантина в Приютово запрещается лечить больной скот, ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных (если те не были вакцинированы в течение 179 до ввоза), проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Ветеринарная служба приступила к вакцинации собак, кошек и скота.

