В Уфе массовое проверяют водителей: в ГАИ сообщили, на что будут обращать внимание

В Уфе сегодня и завтра, 29 и 30 мая, пройдут массовые проверки водителей. Рейды направлены на выявление нетрезвых автомобилистов, нарушений при перевозке детей и пассажиров, сообщили в Госавтоинспекции города.

Прямо сейчас в Уфе проводятся широкомасштабные профилактические мероприятия, к которым привлекли максимальное количество сотрудников. Особое внимание инспекторы уделяют нарушениям тонировки автомобилей.

