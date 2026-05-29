Режим ракетной опасности объявили в Башкирии

Сегодня, 29 мая, в 18:40 в Башкирии объявили режим «Ракетная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Он призвал жителей быть бдительными.

Ранее такой же режим был введен на территории всего Уральского федерального округа. Местные аэропорты прекратили работу. О таких же ограничениях в воздушной гавани башкирской столицы пока не сообщалось.

