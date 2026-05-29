Сбор премий для бывшего главы ФСИН Башкирии обернулся реальным сроком: суд отправил его в колонию

Кадр видео: СК РБ

В Башкирии вынесли приговор бывшему руководству регионального УФСИН. Экс-начальник управления Владислав Дзюба, его бывший заместитель и главный экономист ведомства признаны виновными в превышении должностных полномочий и пособничестве.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2024 года Дзюба при содействии своих подчинённых организовал незаконный сбор части премий с сотрудников. Деньги аккумулировались в неофициальном фонде и тратились на хозяйственные нужды и представительские расходы управления. Соучастники готовили приказы на выплату премий, собирали наличные и хранили их.

Суд приговорил Владислава Дзюбу к 6 годам колонии общего режима, его бывшего заместителя — к 5 годам, главного экономиста — к 4 годам. Всех также лишили специальных званий и права работать в системе исполнения наказаний на срок от 2 до 2,5 лет.

