Житель Башкирии до смерти избил родного отца

В Стерлитамаке возбудили дело против мужчины, убившего своего отца. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке завершилось расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Башкирии.

Следствие установило, что трагедия произошла в январе этого года. Между мужчиной и его пожилым отцом вспыхнула ссора, и в ходе конфликта сын жестоко избил родителя. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.