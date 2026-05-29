В Башкирии поймали осужденного, который четыре года прятался от колонии

Житель Башкирии четыре года не являлся на наказание.

В Башкирии задержали мужчину, который четыре года уклонялся от отбывания наказания. Кумертауский межрайонный суд принял решение о его аресте и этапировании в колонию-поселение под конвоем, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Ранее 49-летний житель Куюргазинского района был приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три с половиной года.

Осужденный обещал добраться до места отбывания наказания самостоятельно, однако вместо этого скрылся, и его объявили в розыск. Спустя четыре года беглеца все же нашли и задержали.

На заседании суда сам мужчина и его защитник выступили против удовлетворения представления. Они заявили, что житель Башкирии в состоянии сам доехать до колонии, тем не менее суд не внял этим доводам и отправил осужденного под конвоем.

