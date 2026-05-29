Памятник Салавату Юлаеву вернут на место в Уфе в апреле 2027 года

Лабораторный анализ подтвердил, что никакого бронзирования не производилось.

Стало известно, когда отреставрированный памятник Салавату Юлаеву займет свое место в Уфе. На заседании наблюдательного совета, которое прошло 29 мая, специалисты назвали ориентировочную дату – апрель 2027 года.

Финальное лабораторное заключение представила директор по реставрации Фонда Российской академии художеств Анна Пышта. Исследование, проведенное Центральным научно-исследовательским институтом сплавов и металлов имени Мельникова, неопровержимо доказало, что чугунная скульптура никогда не подвергалась бронзированию. Бронза, по словам Пышты, осталась только в авторском замысле и исторических документах.

- Отчет готовы предоставить всем желающим для изучения, никакой тайны в нем нет, - сказала она.

В настоящий момент реставрация еще продолжается, однако к весне следующего года монумент будет полностью готов. Сейчас специалисты ведут подготовительные работы. Заключительный этап реконструкции предполагает комплексное обновление зоны вокруг памятника: укрепление холма, восстановление фонтана и другие работы по созданию современного архитектурного ансамбля. Завершить благоустройство планируют к сентябрю 2027 года. Торжественное открытие состоится в октябре в канун 60-летия со дня установки памятника.

