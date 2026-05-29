В Башкирии ожидаются заморозки до -1° и ливни на юго-востоке

Конец мая в Башкирии будет дождливым и холодным: похолодает до -1°. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В предпоследний день весны, 30 мая, жителей Башкирии ждут сразу несколько погодных неприятностей. Согласно информации Башгидромета, которую распространил республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям, на юго-востоке региона ожидаются крайне интенсивные осадки. На севере же синоптики прогнозируют заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы: столбики термометров могут опуститься до -1 градуса. Кроме того, не исключены грозы.

Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость окажется умеренной, однако при грозах возможны порывы. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20.

Как уже сообщалось ранее, завершающая декада мая в республике окажется дождливой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.