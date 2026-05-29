Бастрыкин взял на контроль ситуацию с платным пляжем на реке Уфе

Следком проверит законность ограждения базы отдыха на берегу реки Уфы.

Жители столицы Башкирии обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на нарушение их прав при посещении водоема. Люди сообщили, что не могут свободно пройти к пляжу.

В ведомстве уточнили, что участок береговой линии реки Уфы передали в аренду частному предпринимателю. На этой территории он организовал базу отдыха, которую огородил забором. В результате горожане лишились свободного доступа к воде, а за вход на пляж длительное время взималась плата.

Суд еще в 2022 году вынес решение освободить эту землю от временных построек. Однако до настоящего времени предписание не исполнено. Проблема не раз поднималась в социальных сетях и местных СМИ.

В настоящий момент следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку. Исполняющему обязанности руководителя ведомства Марату Галиханову поручено доложить о промежуточных итогах этой проверки, а также о мерах, принимаемых для восстановления прав граждан. Окончательное решение по делу и контроль за его исполнением находятся в ведении центрального аппарата Следственного комитета России.

