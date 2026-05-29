Сотрудника военкомата в Башкирии осудят за аферу с контрактником

Сотрудника военкомата в Башкирии осудят за аферу с контрактом.

В Татышлинском районе Башкирии завели уголовное дело на работника военкомата. Его подозревают в хищении бюджетных средств под видом выплат за заключение военного контракта. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2024 года сотрудник узнал, что один из местных жителей намерен подписать контракт с министерством обороны. У чиновника созрел план: он решил получить за этого человека денежное вознаграждение, которое полагалось по действующей программе. Мужчина предложил своему знакомому подготовить подложные документы и направить их в уполномоченную инстанцию, а после этого он незаконно получил около 50 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры. Ведомство контролирует ход и итоги разбирательства.

