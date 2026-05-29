Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 10:00

В Уфе на выходных развернутся сельскохозяйственные ярмарки

Жители и гости столицы Башкирии смогут купить продукты у местных фермеров
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Торговые ряды разместят на площади перед Дворцом спорта и на улице Рабкоров.

Торговые ряды разместят на площади перед Дворцом спорта и на улице Рабкоров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие субботу и воскресенье, 30 и 31 мая, в Уфе состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Информация об этом появилась в пресс-службе городской администрации.

Как рассказали в мэрии, торговля будет организована с 9 утра до 4 часов дня. Продукцию представят на двух площадках: на площади перед Дворцом спорта, а также по адресу улица Рабкоров, 20.

Местные жители и гости столицы смогут приобрести свежие овощи и другие продовольственные товары напрямую от сельхозпроизводителей Башкирии, отметили в администрации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.