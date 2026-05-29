Директора школы в Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей за травмы учеников

Двое детей пострадали в школе села Старобалтачево.

В Балтачевском районе Башкирии руководителя школы привлекли к административной ответственности. Поводом послужили инциденты с учениками, произошедшие в феврале и марте 2026 года в образовательном учреждении села Старобалтачево. Тогда двое школьников, посещавших пятый и шестой классы, получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры, проводившие проверку, пришли к выводу, что травмы детей стали следствием плохой организации безопасности в школе. Кроме того, надзорное ведомство указало на отсутствие должного контроля со стороны преподавателей и классных руководителей за поведением учеников во время пребывания в учреждении.

По итогам разбирательства прокурор внес директору учебного заведения представление. Впоследствии в отношении него было возбуждено дело по статье о нарушении прав и свобод обучающихся, предусмотренной образовательным законодательством. Постановлением прокурора руководитель школы оштрафован на сумму 10 тысяч рублей.

