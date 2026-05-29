Уфимский форвард Александр Жаровский получил приз лучшему новичку КХЛ

Жаровский набрал 44 очка в 69 матчах и удостоен награды имени Черепанова. Фото: ХК «Салават Юлаев».

Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Александр Жаровский признан лучшим новичком завершившегося сезона Континентальной хоккейной лиги. 19-летний форвард получил награду имени Алексея Черепанова по итогам голосования среди клубов КХЛ.

Прошедший регулярный чемпионат и плей-офф стали для Жаровского первыми полноценными на взрослом уровне. В 69 матчах он набрал 44 очка (16 заброшенных шайб и 28 результативных передач). В течение сезона спортсмена несколько раз называли лучшим дебютантом игровой недели.

Контракт хоккеиста с уфимской командой рассчитан до конца мая 2027 года. В 2025 году Жаровского выбрал на драфте новичков Национальной хоккейной лиги клуб «Монреаль Канадиенс».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.