Жители Башкирии смогут улететь в Осетию без пересадок

Первый рейс авиакомпании NordStar по маршруту Уфа – Владикавказ выполнен 29 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Пресс-служба уфимского аэропорта сообщила о запуске нового авианаправления. Авиакомпания NordStar 29 мая выполняет первый рейс по маршруту Уфа – Владикавказ.

Полет из столицы Башкирии займет 3 часа. Обратный рейс из Владикавказа в Уфу продлится 2 часа 55 минут. Перевозка пассажиров осуществляется на самолетах Boeing-737.

