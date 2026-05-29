С начала года на водоемах Башкирии погибли 19 человек

Основные причины: купание в нетрезвом виде в необорудованных местах и дети без присмотра. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в МЧС по Башкирии поступило 20 сообщений о происшествиях на водных объектах. Погибли 19 человек, из них трое детей, а только за май вода унесла жизни 13 человек. Об этом на комиссии по ЧС сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по РБ Елена Хуснутдинова.

Согласно статистике, 68% погибших – мужчины. Доля сельских жителей среди утонувших составила 81%, три четверти всех жертв (75%) не достигли 60-летнего возраста. Главные причины трагедий – купание в запрещенных местах, нахождение в воде в нетрезвом виде и бесконтрольное оставление детей у воды.

Добавим, что с 1 по 30 июня в республике планируют провести месячник безопасности на водных объектах. Жителей призывают не пренебрегать правилами и не рисковать жизнью.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.