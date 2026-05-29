Участники догазификации в Башкирии могут подключить газ бесплатно

Дом в СНТ также можно оформить ускоренно, если садоводство находится в границах населенного пункта с газовыми сетями.

Жители Башкирии, участвующие в программе социальной догазификации, могут бесплатно провести газ до границы участка, однако воспользоваться льготой получится только при официально оформленных правах на дом и землю. Об этом сообщил руководитель регионального управления Росреестра Петр Клец.

Для участников программы сроки регистрации недвижимости в республике решили сократить. Если обычно оформление занимает до 12 рабочих дней, то теперь процедура может занять всего 2-3 дня. Ускоренный порядок распространяется в том числе на жилые дома, расположенные на территории садовых товариществ.

Тем, кто еще не зарегистрировал жилье, напомнили о действии «дачной амнистии». Упрощенный порядок оформления недвижимости будет доступен до 1 марта 2031 года. Чтобы узаконить дом, собственнику необходимо пригласить кадастрового инженера для подготовки технического плана, а затем подать заявление через МФЦ, портал Госуслуг или сайт Росреестра. К заявлению также нужно приложить документы на земельный участок.

Председатель башкирского отделения «Союза садоводов России» Ринат Мигранов предупредил жителей республики, что затягивать с регистрацией дома не стоит. Только объект, внесенный в ЕГРН, позволяет претендовать на льготное подключение газа.

Для владельцев дач и участков в СНТ существует еще одно важное условие. Программа социальной догазификации действует только для тех товариществ, которые находятся в границах населенных пунктов, где уже имеются газовые сети.

