В Уфе 71-летний водитель сбил женщину с ребенком на руках

В Уфе мужчина сбил маму с ребенком.

В Уфе 71-летний водитель Ssang Yong Kyron сбил женщину с трехлетним ребенком на руках. ДТП произошло 28 мая на улице Дмитрия Донского.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 25-летняя мать с малышом переходили дорогу по регулируемому переходу, в это время водитель поворачивал налево. От удара малыш вылетел из рук матери, а 25-летняя женщина отлетела в сторону. Обоих госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

