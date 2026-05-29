29 мая 2026

В Уфе 71-летний водитель сбил женщину с ребенком на руках

В Уфе на улице Свободы водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе мужчина сбил маму с ребенком.

В Уфе 71-летний водитель Ssang Yong Kyron сбил женщину с трехлетним ребенком на руках. ДТП произошло 28 мая на улице Дмитрия Донского.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 25-летняя мать с малышом переходили дорогу по регулируемому переходу, в это время водитель поворачивал налево. От удара малыш вылетел из рук матери, а 25-летняя женщина отлетела в сторону. Обоих госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

