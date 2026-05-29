С начала года в Башкирии зафиксировано 13 лесных пожаров

За сутки в республике не случилось ни одного возгорания сухой растительности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории Башкирии не зарегистрировали ни одного лесного пожара или возгорания сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала года в регионе возникло 13 очагов лесных пожаров. Огонь прошел более 86 гектаров. Также произошел 191 случай загорания сухой растительности на площади свыше 327 гектаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.