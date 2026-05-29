В уфимском Инорсе откроют женскую консультацию на 700 квадратных метров

Помещение для больницы №13 выделено на улице Лесунова, 20.

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о планах открыть женскую консультацию больницы №13 в микрорайоне Инорс. Для нового подразделения уже подобрали помещение площадью около 700 квадратных метров на улице Лесунова, 20. Сейчас власти готовят документы для передачи здания медицинскому учреждению.

Ранее жители Инорса неоднократно обращали внимание на нехватку поликлиник и медицинских объектов в районе. Микрорайон продолжает активно расти - здесь строят новые жилые комплексы, а число жителей ежегодно увеличивается.

Власти республики ранее сообщали, что строительство новой поликлиники включили в региональную программу развития здравоохранения до 2030 года. Однако окончательное решение о начале работ пока не принято.

