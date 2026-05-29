Сергей Безруков посетил книжную ярмарку «Китап-Байрам» в Уфе

Дочь Мустая Карима подарила Безрукову сборник стихов отца, артист принял его с огромной благодарностью.

Народный артист России и Башкирии Сергей Безруков поделился впечатлениями от Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе. Актер рассказал в соцсетях, что всегда с удовольствием откликается на предложения, связанные с книгами – ярмарки, выставки, встречи с писателями. По его словам, чтение – процесс интимный, требующий тишины и уединения, но иногда приятно видеть единомышленников.

Безруков побывал на открытии ярмарки по приглашению главы республики Радия Хабирова. Он отметил, что не смог обойти все шатры и прилавки, но задержался возле уникальных войлочных книг, которые назвал настоящим произведением башкирских мастеров народных промыслов. Особенно его впечатлило количество детских изданий.

Актер также рассказал, что праздник для него начался еще накануне, когда Альфия Каримова, дочь классика башкирской литературы Мустая Карима, подарила ему сборник стихов отца. Безруков принял подарок с огромной благодарностью.

