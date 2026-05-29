В Салавате и Стерлитамаке уровень загрязнения воздуха признан высоким

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало ежемесячный обзор за апрель 2026 года. Наблюдения за качеством воздуха ведутся в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске и Туймазах.

Самая сложная ситуация сложилась в Салавате и Стерлитамаке, где уровень загрязнения оценен как высокий. В Салавате зафиксировали 18 случаев превышения допустимых норм. В воздухе нашли высокие концентрации этилбензола, изопропилбензола и ксилолов. В Стерлитамаке выявили 16 превышений: по пыли, формальдегиду, ксилолам, этилбензолу и изопропилбензолу.

В Уфе уровень загрязнения признали повышенным. За месяц зарегистрировали 13 случаев превышения норм. Чаще всего фиксировали высокие концентрации пыли (9 случаев). Также в воздухе превышали норму диоксид азота, этилбензол и изопропилбензол.

В Благовещенске и Туймазах уровень загрязнения воздуха оценили как низкий. Превышений допустимых норм там не зарегистрировали.

