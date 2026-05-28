В Уфе открыли памятник легендарному военному хирургу Луке Крымскому

28 мая в Уфе в сквере Республиканской клинической больницы был открыт памятник Луке Крымскому.

Бюст легендарного военного хирурга, участника Великой Отечественной войны и архиепископа Русской православной церкви был установлен в столице Башкирии по инициативе известного юриста Павла Астахова.

В церемонии открытия памятника Луке Крымского принимали участие сам Астахов, а также советник Президента России Владимир Мединский, митрополит Уфимский Филарет и глава Башкирии Радий Хабиров.

- Сегодня святитель Лука считается заступником всех медиков, которые, рискуя жизнью, спасают наших бойцов на СВО. Медаль его имени – авторитетная награда, которая вручается за выдающиеся заслуги в здравоохранении. Ею награждены и многие наши земляки, - написал после церемонии открытия глава Башкирии в своих соцсетях.

