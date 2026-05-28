НовостиЭкономика28 мая 2026 16:36

Власти Башкирии без торгов выделили землю под строительство завода

В Башкирии появится новый завод холодного асфальта
Павел КРАЙНОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Башкирии в рамках инвестиционного соглашения выделило без торгов земельный участок под строительство нового завода. Инвестор обязуется запустить производство холодного асфальта в Иглинском районе республики.

По данным региональных властей, проект строительства завода холодного асфальта был представлен в марте 2026 года. Предполагается, что на новом предприятии будут работать 9 человек, а его продукция будет использоваться при ремонте дорог, в том числе, в республике. Стоимость вложений оценивается в 97 млн рублей, а запуск производства планируется в 2029 году, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.