Глава Башкирии сделал откровенное признание жене в прямом эфире

Фото: соцсети Радия Хабирова

Сегодня, 28 мая, глава Башкирии Радий Хабиров сделал откровенное признание для своей супруги Каринэ.

Хабиров принимал участие в форуме «Территория женского счастья» в Уфе и во время прямого эфира с мероприятия разоткровенничался. Он отметил, что именно сейчас, в непростое время, женщины раскрыли все свои самые лучшие качества.

- Я гляжу, Каринэ участвует в мероприятиях, столько разных интересных людей рядом с ней, мужчин и так далее. Я ей один раз сказал следующую фразу: «Милая, не знаю, как ты хочешь, но я буду жить до тех пор, пока ты будешь интересна мужчинам, а это, наверно, очень долго», - признался глава Башкирии в эфире телеканала БСТ.

Напомним, Радий и Каринэ Хабировы вместе с 2017 года, пара воспитывает троих детей.

