Жители Башкирской деревни обратились к Бастрыкину из-за разрушенной дороги

Жители деревни Зирекля Кугарчинского района Башкирии обратились в приемную Председателя Следственного комитета России с жалобой на «убитую» дорогу. В своем обращении они сообщили, что на протяжении длительного времени дорога, которая ведет в населенный пункт, не ремонтируется.

По словам местных жителей, на дороге нет асфальта, а грунт постоянно размывает. К тому же, вся дорога в ямах и колеях, а единственный мост через реку Зирекля разрушается. В итоге, проехать не могу ни автомобили, ни школьный автобус, а многочисленные обращения в профильные службы результатов не приносят.

По данному обращению Следком по Башкирии возбудил уголовное дело. Накануне доклад о ходе его расследования затребовал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СК России.

