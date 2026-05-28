На складе в Уфе нашли больше 5 тысяч немаркированных электронных сигарет

Таможня и МВД обнаружили на оптовом складе партию контрафактного никотина. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Уфе на одном из оптовых складов нашли крупную партию электронных сигарет и жидкостей к ним без обязательной маркировки. Таможня и полиция изъяли 5501 единицу товара. Как пояснили в ведомстве, дело передано в МВД для дальнейшего разбирательства.

Исполняющий обязанности первого заместителя начальника таможни Александр Пряшников напомнил, что такая продукция подлежит обязательной маркировке по закону.

- Это требование повышает прозрачность оборота и защищает права потребителей, - добавил он.

