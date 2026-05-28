В Башкирии распустился краснокнижный Венерин башмачок

Юные исследователи наблюдают за редким растением, сотрудники парка просят не срывать цветы.

В природном парке «Кандры-Куль» распустился Венерин башмачок настоящий – редкое растение, занесенное в Красные книги России и Башкирии.

Как рассказали сотрудники парка, к месту цветения отправились ученики школы № 2 села Кандры. Под руководством педагогов школьники изучают растение, наблюдают за особенностями его роста, фиксируют наблюдения и делают фотографии.

Сотрудники парка напоминают туристам о важности бережного отношения к природе и просят не срывать цветы. Популяция Венериного башмачка находится под угрозой, так как каждый сорванный цветок уменьшает шансы вида на выживание. Даже незначительное повреждение растения может привести к его гибели или помешать размножению.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.