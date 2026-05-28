В Башкирии с начала года зарегистрировано более 300 отравлений алкоголем

Показатель снизился до 7,7 на 100 тысяч.

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал данные по острым отравлениям спиртосодержащей продукцией за январь-апрель 2026 года. Общий показатель по республике составил 7,7 случая на 100 тысяч населения, что ниже прошлогоднего уровня (8,6 случая).

Всего за четыре месяца в регионе зарегистрировано более 300 отравлений. Больше всего пострадавших выявлено в Уфе – 95 случаев, в Белорецке – 36, в Октябрьском – 25, в Стерлитамаке и Белорецком районе – по 18 случаев.

В структуре отравлений на неуточненный спирт пришлось 50,8% случаев, на этиловый спирт – 43,8%.

