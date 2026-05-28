НовостиОбщество28 мая 2026 12:00

Жители Башкирии могут проголосовать за облик площади Салавата Юлаева в Уфе

Голосование проходит онлайн в рамках федерального проекта
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Памятник Салавату Юлаеву демонтировали полгода назад, он находится на реконструкции.

В 2027 году планируется завершить реконструкцию памятника Салавату Юлаеву и прилегающей площади. Архитекторы создали дизайн-проект, и теперь жители Башкирии могут выбрать облик этого знакового места.

Проголосовать онлайн может любой житель региона старше 14 лет. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, по решению главы Башкирии Радия Хабирова в 2025 году началась комплексная реставрация памятника. Полгода назад его демонтировали, сейчас он находится на реконструкции в специализированном цехе в уфимской Черниковке.

