В Башкирии начали ремонт дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда

Участок у села Верхние Татышлы усилили холодной регенерацией, работы завершат до конца года.

В Башкирии приступили к ремонту дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На пятикилометровом участке у села Верхние Татышлы усилили основание методом холодной регенерации и уложили два слоя асфальтобетона. В ходе работ также укрепят обочины и нанесут разметку, включая осевую из термопластика.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова отметила, что трасса соединяет Балтачевский, Бураевский и Татышлинский районы, где проживают более 58 тысяч человек. Дорога ведет к райцентру Верхние Татышлы и обеспечивает связь между Башкирией и Пермским краем. Ежедневно здесь проезжают более 3 тысяч автомобилей.

Как отметили в ведомстве, ремонт идет по графику, все работы планируют завершить до конца 2026 года.

