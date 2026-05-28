В Кумертау работнице ампутировали стопу

Прокуратура добилась компенсации для женщины, потерявшей правую стопу на производстве.

В Кумертау прокуратура через суд взыскала компенсацию для работницы, получившей тяжелую травму на производстве. Женщина трудилась в ООО «КумПолимер».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в августе 2025 года в результате несчастного случая ей ампутировали правую стопу. Вред здоровью признан тяжким.

Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и обязал работодателя выплатить пострадавшей более 1,2 миллиона рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

