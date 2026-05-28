Анита Цой стала народной артисткой Башкирии

Звание народной артистки Башкортостана присвоено Аните Цой на церемонии в Уфе.

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил звание «Народный артист Республики Башкортостан» певице, композитору и телеведущей Аните Цой. Торжественная церемония прошла на открытии шестой Всероссийской академии «Территория женского счастья».

Анита Цой поблагодарила Хабирова за высокую оценку ее труда. Она назвала Башкортостан родной республикой и отметила, что всегда приезжает сюда с большой радостью. Певица пообещала и дальше прославлять регион, богатый природой, достижениями и талантливыми людьми, передает слова певицы «Башинформ».

