НовостиЧто происходит28 мая 2026 9:30

В Башкирии 58-летнего формовщика прижало автоматическим укладчиком к поддону

На предприятии «Аврора» в Уфимском районе рабочий получил тяжелую травму от механизма
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Гострудинспекция Башкирии начала расследование инцидента на участке камнеформовки.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уфимском районе на предприятии «Аврора» 58-летний формовщик железобетонных изделий получил тяжелую травму. Инцидент случился 24 мая в селе Чесноковка на участке камнеформовки.

По предварительным данным, автоматический укладчик, который в штатном режиме размещает готовую продукцию на поддонах, сбил работника с ног и прижал его к поддону. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали тяжелую травму и оказывают необходимую помощь.

Гострудинспекция Башкирии начала расследование. Специалисты изучат условия труда, проверят техническое состояние оборудования, оценят соблюдение норм охраны труда на предприятии и восстановят последовательность событий.

