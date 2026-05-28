В Уфе и Иглинском районе пройдут учения с использованием беспилотников

В Уфе и Иглинском районе Башкирии сотрудники оперативного штаба проводят учения по отработке взаимодействия при угрозе теракта. К мероприятиям привлечены экстренные службы, возможно использование беспилотников.
Известно, что в Уфе учения пройдут на железнодорожном вокзале.
Граждан просят соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
