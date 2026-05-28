Суд в Уфе признал законным изъятие волос у Ратмира Мавлиева

Волосы чиновника, обвиняемого во взятках, направили в лабораторию для поиска следов запрещенных веществ.

Советский районный суд Уфы отклонил жалобу главы администрации города Ратмира Мавлиева, который пытался признать незаконным принудительное изъятие у него волос для экспертизы. Напомним, что чиновник сейчас находится под домашним арестом по делу о получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Вину он не признает.

Около двух недель назад, после перевода Мавлиева из СИЗО под домашний арест, у него изъяли биоматериалы: волосы понадобились для поиска следов запрещенных веществ. Защита чиновника настаивает, что подозрения следствия необоснованны.

