В Уфе из-за ветра упали американские клены

Коммунальщики убрали поваленные клены.

В Кировском районе Уфы из-за ветра упало несколько американских кленов. Деревья рухнули на улицах Гоголя, 21, Пушкина, 131, Ветошникова, 80, Рабкоров, 14/1, и на перекрестке Зенцова – Свердлова.

По словам главы района Илвира Нурдавлятова, все упавшие деревья являются аварийными и представляют опасность. Коммунальные службы оперативно убрали поваленные стволы. Пострадавших нет.

В ближайшее время администрация проведет обход улиц для выявления других аварийных деревьев, угрожающих безопасности граждан.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.