Трое индийских студентов пропали в Башкирии на Айгирских скалах

В Башкирии спасатели выручили троих туристов из Индии. Как рассказал глава республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов, двое 21-летних парней и один 20-летний молодой человек отправились в поход на Айгирские скалы, но подъем затянулся, и к вершине они добрались уже в темноте. Осознав, что спускаться в темноте опасно, туристы вызвали спасателей.

Сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям оперативно нашли их, организовали безопасный спуск и сопроводили до приюта «Айгир». Медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели напоминают, что отправляясь в горы, важно заранее планировать маршрут и время возвращения. Даже популярные тропы в темноте могут быть опасны.

