С 24 июня Belavia запустит прямой рейс из Уфы в Минск раз в неделю

Уфа стала девятым городом России, куда авиакомпания Belavia будет летать на регулярной основе.

Авиакомпания Belavia с 24 июня начнет выполнять прямые рейсы из Уфы в Минск. Полеты запланированы раз в неделю – по средам. Время в пути составит около трех часов. Об этом рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Уфа стала девятым российским городом, куда Belavia летает на регулярной основе. Ранее авиакомпания уже выполняла рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самару, Сочи и Екатеринбург.

