В Уфимском районе при падении башенного крана погибли два человека

Из-за нарушения техники безопасности двое рабочих погибли, еще двое пострадали. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Уфимского района утвердила обвинительное заключение против бригадира-монтажника ООО «Энергика». Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2025 года в селе Миловка. По версии следствия, обвиняемый решил сэкономить время при наращивании секции стрелы башенного крана. В нарушение установленных требований он не дал работнику указание зацепить балластный груз для уравновешивания крана, и из-за этой небрежности стрела крана вместе с консолью, кабиной машиниста и другими элементами опрокинулась. В момент обрушения на разных частях оборудования находились работники. Двое из них скончались на месте от полученных травм, еще двое получили ранения разной степени тяжести.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Уфимский районный суд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.