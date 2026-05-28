В Минздраве отказали жителям Зубово в поликлинике из-за нехватки населения

Норматив требует 20-50 тысяч человек на одну взрослую поликлинику, в Зубово проживает 18 тысяч.

Жители поселка Зубово просили власти построить поликлинику, но получили отказ. В Министерстве здравоохранения Башкирии пояснили, что существуют федеральные нормативы: одна взрослая поликлиника строится на 20-50 тысяч человек, а детская – на 10-30 тысяч детей.

По данным ведомства, в Зубово зарегистрировано около 18 тысяч жителей, что меньше нижней границы норматива. В связи с этим строительство поликлиники в поселке, а также приобретение и установка модульного здания в ближайшее время не планируются.

Медицинскую помощь населению оказывают в местной врачебной амбулатории. Неотложные и экстренные вызовы, а также вызовы к маломобильным пациентам обслуживаются на дому.

