НовостиЧто происходит28 мая 2026 6:30

В Минздраве отказали жителям Зубово в поликлинике из-за нехватки населения

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Норматив требует 20-50 тысяч человек на одну взрослую поликлинику, в Зубово проживает 18 тысяч.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители поселка Зубово просили власти построить поликлинику, но получили отказ. В Министерстве здравоохранения Башкирии пояснили, что существуют федеральные нормативы: одна взрослая поликлиника строится на 20-50 тысяч человек, а детская – на 10-30 тысяч детей.

По данным ведомства, в Зубово зарегистрировано около 18 тысяч жителей, что меньше нижней границы норматива. В связи с этим строительство поликлиники в поселке, а также приобретение и установка модульного здания в ближайшее время не планируются.

Медицинскую помощь населению оказывают в местной врачебной амбулатории. Неотложные и экстренные вызовы, а также вызовы к маломобильным пациентам обслуживаются на дому.

