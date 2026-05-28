НовостиОбщество28 мая 2026 5:29

В Башкирии продают арестованные автомобили и мотоциклы должников

На торги выставлены Lada, Chevrolet, Mercedes-Benz, мотоциклы ИЖ, скутеры и мопеды
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Транспорт продается без документов и ключей, работоспособность не проверялась.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на торги выставлено 40 единиц арестованного имущества должников. Среди лотов – автомобили Lada, Chevrolet, Ford, Kia, Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, а также мотоциклы ИЖ, Rager, скутеры и мопеды.

Самый дорогой лот – Mercedes-Benz A-Class, его начальная цена составляет 1 463 700 рублей. Самый дешевый – мотоцикл IZH Planeta 5 за 25 200 рублей.

По данным UfaTime.ru, торги пройдут на электронной площадке «РТС-Тендер», заявки принимаются до 10 июня 2026 года. Для участия необходимо внести задаток в размере 10 процентов от начальной цены.

Уточняется, что работоспособность транспортных средств не проверялась, они продаются «как есть», без документов и ключей. Покупатель самостоятельно приводит автомобиль в соответствие с техрегламентом и при необходимости оплачивает утилизационный сбор.

