В Башкирии базовый набор товаров и услуг в апреле вырос до 24,9 тысяч рублей

Башкирия заняла второе место в ПФО по дороговизне базового набора после Пермского края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Башкирии в апреле увеличилась стоимость фиксированного набора товаров и услуг, необходимого для жизни одного человека. По данным Башстата, показатель достиг 24 914 рублей, что на 0,7 процента выше мартовского уровня (24 748 рублей).

В среднем по Приволжскому федеральному округу такой набор стоил 23 977 рублей. Самые высокие цены зафиксированы в Пермском крае (26 280 рублей), Башкирия находится на втором месте, третью строчку занимает Нижегородская область (24 741 рубль).

Самый дешевый базовый набор оказался в Саратовской области – 22 541 рубль. В среднем по России набор стоил 26 582 рубля.

Напомним, что этот показатель используется для анализа покупательной способности и отслеживания динамики потребительских цен.

