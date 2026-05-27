Рустам Набиев вернулся в Уфу после покорения Эвереста

Набиев назвал восхождение важной победой для страны и республики. Фото: личный архив.

Экспедиция Рустама Набиева к Эвересту завершилась, и альпинист вернулся в Уфу. В аэропорту его встретили семья, друзья, поклонники и журналисты.

Набиев заявил, что счастлив вернуться домой живым и здоровым, а восхождение назвал важной победой для страны и республики. Он также поблагодарил всех, кто приехал его встретить, и сообщил, что экспедиция для него закончилась.

На вершину высотой 8,8 тысячи метров 21 мая Набиев поднялся исключительно с помощью рук, вновь став первым альпинистом в мире, который осмелился на такой путь. Напомним, экспедиция стартовала в начале апреля.

За последние пять лет он покорил на руках Эльбрус (5642 и 5621 метр), Манаслу (8163 метра), Арарат (5165 метров), Казбек (5033 метра), Килиманджаро (5895 метров), Аконкагуа (6962 метра), пик Любви (2124 метра) и Иремель (1589 метров).

