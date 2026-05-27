В Дюртюлинском районе Башкирии нашли тело подростка, утонувшего 23 мая

В Башкирии нашли утонувшего подростка.

В Дюртюлинском районе Башкирии обнаружено тело подростка, утонувшего 23 мая на реке Белой. Об этом сообщает республиканский Госкомитет по ЧС.

Напомним, компания детей сидела на берегу и рыбачила. Один из них решил искупаться и пропал.

Известно, что тело нашли в 10 км от места происшествия. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и восстанавливают картину трагедии.

