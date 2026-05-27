Жителю Башкирии потребуется 6,1 года, чтобы накопить на квартиру

Средняя зарплата в Башкирии – 72,9 тыс. рублей, на квартиру придется копить более 6 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Портал «Мир квартир» подсчитал, сколько времени нужно жителю Башкирии, чтобы накопить на собственную квартиру. При средней зарплате 72,9 тысячи рублей и стоимости жилья 5,3 миллиона рублей потребуется 6,1 года. При этом зарплату придется откладывать полностью.

По этому показателю республика заняла 44 место в рейтинге регионов России. Лидером стал Чукотский автономный округ: жителю достаточно 2,9 лет полностью откладывать среднюю зарплату 208,5 тысяч рублей для покупки жилья за 7,3 миллиона рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.