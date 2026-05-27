Сильные дожди и град ожидаются в Башкирии после праздника

Ночью воздух опустится до +6 градусов, днем прогреется до +20, возможны грозы и град. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какой будет погода после окончания праздника в честь Курбан-байрам в Башкирии. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, жителей региона ждут неприятные сюрпризы.

Так, в четверг, 28 мая, в Башкирии пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах осадки будут сильными, возможны грозы, а днем локально ожидается град. Ветер подует с юго-запада, умеренный, но при грозах возможны шквалистые усиления до сильного.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем – от +15 до +20

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.