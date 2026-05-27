Нападающий Глеб Кузьмин подписал новый однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Глеб Кузьмин подписал новый контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, Кузьмин выступает в системе уфимского клуба с 2014 года. В сентябре 2025 года во время выездного матча против «Сибири» спортсмен получил тяжелое повреждение крестообразных связок после столкновения с бортом и выбыл из состава.

Аналогичную травму Кузьмин получал в сентябре 2024 года в матче с «Авангардом», когда его также увезли со льда на носилках. Тогда хоккеист перенес операцию на позвоночнике и пропустил целый сезон из-за длительной реабилитации.

