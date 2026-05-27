НовостиЧто происходит27 мая 2026 16:00

Жительница Башкирии получила кредит на 1,5 млн рублей по поддельной справке

В Уфе осудят женщину за мошенничество в сфере кредитования на сумму более 1,5 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Поддельная справка о доходах позволила жительнице Нефтекамска обмануть банк и объявить себя банкротом.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение против 34-летней жительницы Нефтекамска. Она обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования и использовании поддельного документа.

По версии следствия, женщина заказала в интернете подложную справку о доходах, указав, что работает в крупной нефтяной компании с высокой зарплатой. На основании этого фиктивного документа она получила в банке кредит на сумму более 1,5 млн рублей, которые не выплачивала и потратила по своему усмотрению. В дальнейшем женщина инициировала процедуру банкротства в Арбитражном суде республики и была признана несостоятельной.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

