В Башкирии наказали неплательщицу алиментов

Суд назначил должнице по алиментам принудительные работы с удержанием 10 процентов зарплаты.

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор местной жительнице за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По решению суда женщина была обязана выплачивать деньги на ребенка, но не делала этого. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности и привлечение к административному наказанию в виде обязательных работ, мать не навещала сына и не оказывала ему материальной помощи. Общая сумма задолженности превысила 380 тысяч рублей. Известно, что мальчик проживает в приемной семье.

Женщина признала вину. Суд назначил ей наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства

